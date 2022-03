Almawave, ricavi e profitti in crescita nel 2021

Il cda di Almawave, società italiana attiva nell’Intelligenza Artificiale (AI), nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, ha approvato il bilancio 2021 che si chiude con ricavi pari a 32,9 milioni di euro, in aumento del 22% rispetto all'anno precedente (+23% a cambi costanti), e un utile netto in accelerazione a 3,5 milioni di euro (+162%).



"Il 2021 di Almawave è stato un anno di lavoro molto intenso sotto ogni punto di vista. Abbiamo continuato ad esprimere alte performance, andando a realizzare con pragmatismo ed efficacia tutti gli obiettivi comunicati in sede di Ipo - ha commentato Valeria Sandei, amministratore delegato della società -. La dinamica dei ricavi ha proseguito in modo deciso il proprio trend di crescita avviato negli esercizi recenti e la marginalità si è rafforzata ulteriormente, aspetto non scontato visto il significativo sviluppo conseguito dalla società. Il forte incremento del backlog, inoltre, si è affiancato ad una continua evoluzione e ad un rafforzamento della nostra offerta tecnologica, basata su soluzioni di Intelligenza Artificiale orientate al business e di facile impiego, anche grazie alle distintive competenze in area data Services che siamo in grado di portare sul mercato".



"La resilienza del nostro business - conclude Sandei - sostenuta da investimenti di medio-lungo periodo, e le linee di azione intraprese nel corso dell'anno sono elementi che mi rendono positiva per il proseguo del nostro percorso di crescita e per il raggiungimento degli obiettivi fissati".