Almawave, Sandei: puntiamo a nuove acquisizioni per crescere all'estero

"Il 2021 è stato un anno molto positivo in termini di risultati per Almawave, i nostri ricavi sono cresciuti di circa il 23% ed è cresciuto molto significativamente anche il nostro backlog e dunque la visibilità per il futuro. Questo non a scapito ma anzi vedendo un miglioramento anche della marginalità. Quello che ci ha premiato è la consistenza nell'approccio al mercato e l'offerta estremamente ricca e diversificata di tecnologia e di servizi". Lo ha detto a Teleborsa Valeria Sandei, ceo di Almawave, a margine dell'Investor Conference "Mid & Small in London 2022", organizzata da Virgilio IR e Mediobanca. "Ci fa particolarmente piacere che questa crescita sia stata accompagnata anche da un aumento nel numero dei clienti che hanno scelto di lavorare con noi", ha aggiunto la numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data.

Il 2022 della società si è aperto con due acquisizioni. "Queste operazioni vanno nella direzione di rendere i servizi di intelligenza artificiale che offriamo al mercato sempre più ampi e ricchi - ha spiegato Sandei - L'operazione The Data Appeal Company aggiunge una visione sui dati estremamente focalizzata e pronta all'uso per diversi settori, che vanno dal turismo alla location intelligence nel mondo retail e al fintech con tutte le analisi degli alternativi data. Questo valore aggiunto si somma all'ulteriore M&A deal che abbiamo concluso con Sistemi Territoriali. Questa società ha un know-how molto significativo nel mondo dei big data, in particolare per il settore delle multi-utilities e sulle tematiche di geospatial intelligence, quindi sistemi a supporto delle decisioni per l'ottimizzazione delle risorse energetiche, in particolare area water & gas, che come sappiamo sono temi fondamentali anche all'interno delle emissioni del PNRR".



"Lo scouting continua, la nostra attività crescerà auspicabilmente sotto il profilo organico come avvenuto negli ultimi anni, ma potrà prendere in considerazione anche altre operazioni. I target ovviamente vanno nella direzione già portata avanti con queste due prime iniziative, cioè di arricchire la nostra value proposition e l'approccio al mercato che Almawave riesce ad esprimere e dunque nel complesso accelerare notevolmente il nostro percorso e il nostro posizionamento a livello non solo italiano, ma europeo e internazionale".



Almawave ha lanciato anche una nuova piattaforma, chiamata AIWave, che è un vero e proprio catalogo digitale dedicato a soluzioni di Intelligenza Artificiale. "Questa piattaforma va nella direzione chiamata product as a service ed è una scomposizione delle nostre capabilities, di quelle che vengono chiamati i bricks di intelligenza artificiale - ha affermato l'AD - Almawave ne ha tanti perché negli anni ha investito in maniera molto forte sullo sviluppo di tecnologie proprietarie. Riassemblando questi elementi andiamo sempre di più in una direzione di dare soluzioni immediatamente utilizzabili agli utenti finali, quindi soluzioni che risolvano esigenze di business molto specifiche in maniera facile, accedendo a un semplice catalogo e trovando la soluzione che con un insieme di tecnologie di intelligenza artificiale risolve lo specifico problema di processo, di business o di efficienza che l'azienda sta affrontando".