Alitalia: aumentano i guadagni dal traffico passeggeri

Sempre più viaggiatori scelgono l'Alitalia. Nel mese di ottobre i passeggeri che hanno volato con la compagnia di bandiera italiana sono aumentati e gli aerei dell'Alitalia hanno trasportato 1.875.326 di persone. Di conseguenza sono aumentati i ricavi provenienti dal traffico passeggeri, che hanno registrato una crescita del 6,7 per cento rispetto a ottobre dell'anno precedente. La crescita è trainata sia dai collegamenti internazionali che da quelli intercontinentali.



L'aumento del numero dei passeggeri, invece, è determinato dalla crescita del lungo raggio che con 233.152 passeggeri trasportati ha raggiunto un incremento del 7,8 per cento.



Sono aumentati, anche, i ricavi legati al settore cargo che a ottobre hanno registrato una crescita del 14 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.









