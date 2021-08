Ita-Alitalia può decollare, Enac rilascia certificato operatore aereo e licenza trasporto: in settimana vendita biglietti e primi voli a metà ottobre

Mercoledì 18 Agosto 2021, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 12:56

L'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha rilasciato oggi 18 agosto 2021, alla società ITA (Italia Trasporto Aereo) il Certificato di Operatore Aereo (COA) e la Licenza di Esercizio di Trasporto Aereo. La compagnia che nascerà dalle ceneri di Alitalia, come anticipato dal Messaggero, è quindi pronta a decollare da metà ottobre e in settimana potrà iniziare a vendere i primi biglietti.

Ita ora può decollare, l'Enac rilascia le licenze

«Subito dopo il via libera», aveva spiegato nei giorni scorsi al Messaggero Alessio Quaranta, direttore generale dell’Enac, la nuova società «potrà iniziare la commercializzazione dei biglietti in vista, come previsto dal governo, della partenza il 15 ottobre». La richiesta del Coa, così si chiama il certificato di operatore aereo e delle altre licenze di volo necessario per trasportare i passeggeri nei cieli, era partita già a febbraio ma i tempi per la concessione del via libera non erano evidentemente maturi.

La nota dell'Enac

«Ita può decollare. L'augurio è che la nuova compagnia di riferimento nazionale contribuisca alla ripartenza del settore, contribuendo, in modo deciso a superare le difficoltà derivanti dalla crisi pandemica», affermarlo in una nota è il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma. «L'Enac - sottolinea - continuerà nel proprio compito istituzionale e tecnico per garantire l'avvio operativo di Ita, vigilando sul rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei passeggeri che costituiscono elementi essenziali del business del trasporto aereo».

«Il rilascio del Coa attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza. La licenza di operatore aereo costituisce il provvedimento finale relativo alle verifiche giuridico-amministrative ed economico-finanziarie, oltre che tecnicooperative. Con il possesso del Coa e della licenza di operatore aereo la società può avviare la vendita di biglietti», aggiunge Quaranta.