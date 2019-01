Air Italy sospende il Milano-Bangkok

(Teleborsa) - La scarsa redditività ha indotto Air Italy ha sospendere la rotta Milano-Bangkok, operata dal proprio hub di Milano Malpensa, a partire dal prossimo orario estivo. Un passo indietro che conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, come su alcune destinazioni giocano alcune variabili, tra cui la stagionalità e il passaggio da charter a volo di linea.



Un processo che sta caratterizzando le strategie commerciali di Air Italy, che ha puntato sulle rotte intercontinentali soprattutto verso il nord America e l'Asia, facendo leva anche sul feederaggio con i voli nazionali che fanno scalo a Malpensa. Da qui la compagnia preannuncia novità entro la fine del 2019, sempre sul lungo raggio. Per ora, intanto, la rinuncia al Milano-Bangkok, lanciata nel febbraio 2018 e resta operativa nel settembre scorso, ma non risultati insoddisfacenti che ne hanno suggerito la sospensione.



