Agcom conferma ascesa banda ultralarga: su fisso -130 mila accessi

(Teleborsa) - La banda ultralarga sta per effettuare il sorpasso in Italia sull'ADSL. E' quanto emerge dall'dell', secondo cui gli, a fine marzo, si eranoè scesa per la prima voltaI dati evidenziano anche profondiper la fornitura del servizio: glisono scesi adal 93% del marzo 2015. Nello stesso periodo che va da marzo 2015 - marzo 2019 sono cresciuti gli accessi tramite altre, in particolare quelle in tecnologia(+6,35 milioni di unita'),(+650 mila) e(+ 680 mila). Il peso delle linee broadband in tecnologiaper la prima volta scende al di sotto del 50%Come corollario, con un'aumento delle prestazioni rispetto alle linee conche a marzo 2019, rappresentanodelle linee broadband e ultrabroadband. Nello stesso periodo, viceversa, il peso delleè passato dal 4,5 . al 48,5%Il mercato broadband vede ancora, comunque caduta sotto la fatidica soglia del 50%, seguito da Vodafone al 16,3% ed a seguire Fastweb e Wind Tre.Prosegue la, con il consumo medio unitario di dati stimabie in 5,4 GB mensili, in crescita del 55% rispetto a marzo 2018. Nella rete mobile si regista una crescita di, aumento dovuto all'incremento delle SIM M2M cresciute di 4,7 milioni di unità mentre quelle "solo voce" e "voce+dati" si sono ridotte di 1,2 milioni.con il, seguita da Vodafone e Wind Tre intorno al 29%