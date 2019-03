Boeing, tonfo a Wall Street dopo l'incidente al 737 Max dell'Ethiopian Airlines

Crolla Boeing in Borsa dopo l'incidente di domenica a un aereo 737 Max della Ethiopina Airlines, precipitato poco dopo il decollo da Adis Abeba con 157 persone a bordo, tutte morte. I titoli del colosso americanao crollano a Wall Street con una perdita che, in apertura di contrattazioni, era arrivata a toccare il 13%, fermandosi poi intorno al 10%. Per il gruppo statunitense, sotto accusa dopo l'incidente al velivolo della compagnia etiope, il secondo in pochi mesi per il nuovo 737 Max, è la perdita più grave dagli attacchi terroristici dell'11 settembre.



Il crollo in Borsa è stato accompagnato dalla decisione di alcuni paesi di lasciare a terra la flotta di 737 Max, a partire dalla Cina che ha bloccato i suoi 96 velivoli. L'esempio cinese è stato seguito da Etiopia, Indonesia, isole Cayman e Mongolia.

La decisione potrebbe rappresentare un ulteriore colpo per la compagnia. Il 737 Max è infatti la versione più aggiornata del nuovissimo aeromobile e rappresenta quasi un terzo dei profitti del colosso Usa. Secondo la stima di Bloomberg Intelligence, la produzione dei 57 jet previsti per quest'anno dovrebbe generare un fatturato di 30 miliardi di dollari: di questi, 34 sono stati ordinati dalla China Southern Airlines Co. e ora potrebbero essere a rischio.



