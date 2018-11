Adecco: nel terzo trimestre cresciuti gli utili nonostante un calo degli affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati abbastanza positivi per Adecco che ha realizzato nel terzo trimestre del 2018 una crescita organica del 2% a quasi sei miliardi di euro. Meno incoraggianti quelli riguardanti il margine operativo lordo del leader mondiale del lavoro interinale: è sceso, infatti, del 7% a 298 milioni. Mentre l'utile netto, grazie in particolare alla vendita di una partecipazione, è più che raddoppiato su base annua, attestandosi a 270 milioni.«Abbiamo adeguato le nostre attività al rallentamento della crescita del mercato, adottando i provvedimenti necessari alla voce costi per difendere i nostri margini», ha commentato l'amministratore delegato di Adecco, Alain Dehaze.Nel secondo trimestre la crescita si era infatti attestata al 4% e nei mesi precedenti era oscillata tra il 4 e il 6%. I motivi del rallentamento registrato nel periodo considerato è stato determinato soprattutto dagli affari in calo in Europa, in particolar modo in Germania e nei paesi del Benelux. Gli affari sono tuttavia in diminuzione anche in Francia, Spagna e Portogallo. Male anche negli Stati Uniti dove si è verificata una stagnazione. Nonostante la frenata generale, AlainDehaze ha parlato di una prestazione solida della società.