A2a conferma assemblea del 13 maggio

(Teleborsa) - Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di A2A, sotto la presidenza di Giovanni Valotti, ed ha deciso di confermare la data dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2019. L'adunanza è prevista per il 13 maggio 2020 (eventuale seconda convocazione, 14 maggio 2020).



Fra le proposte all'ordine del giorno anche l'approvazione del dividendo di 0,0775 euro relativo all'esercizio 2019, che potrà essere posto in pagamento a decorrere dal 20 Maggio 2020, con stacco della cedola il 18 Maggio 2020 (record date 19 Maggio 2020). © RIPRODUZIONE RISERVATA