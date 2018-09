Mondadori, trattative con Reworld Media per vendere la controllata francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondadori sta per cedere la sua controllata in Francia. La casa editrice di Segrate avrebbe avviato una negoziazione in esclusiva con Rewordl Media per la possibile cessione della Mondadori France. È la stessa casa editrice a renderlo noto in un comunicato stampa.Reworld da parte sua specifica, in un altro comunicato stampa, che la trattativa in esclusiva avviene «sulla base di un accordo non vincolante, in vista di una possibile acquisizione di Mondadori France». Ed evidenzia che il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un importante gruppo di media internazionale, titolare di testate di qualità ad alto potenziale e con capacità complementari per affrontare le sfide del mercato in cambiamento.Sulla base delle relazioni finanziarie del 2017, il possibile acquirente comunica che il fatturato complessivo di Reworld Media e Mondadori France è di 484 milioni milioni e il margine operativo lordo totale è di 34 milioni.