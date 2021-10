Lazio, violenza contro le donne: intesa della Regione per creare una rete di ascolto e di protezione

Martedì 26 Ottobre 2021, 12:13

La rete per la prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori si estende anche ai Comuni del Distretto di Colleferro. È stato sottoscritto questa mattina dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, Giancarlo Amato, e dal direttore generale Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, alla presenza dell'assessore Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il consigliere regionale Eleonora Mattia e i sindaci del Distretto, il «Protocollo Operativo sulla violenza di genere». «L'obiettivo del protocollo è quello di attuare, in grande sinergia, strategie volte alla promozione di azioni e politiche attive finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e alla realizzazione di una rete di accoglienza, ascolto, protezione delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolari vulnerabilità», ha commentato l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

«Nel distretto di Colleferro, all'interno dell'Ospedale - spiega il dg della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - è attivo da dicembre 2020 il Codice Rosa, operativo anche presso il Po di Tivoli». A seguito della sottoscrizione del Protocollo sono stati attivati: Spazio ascolto accoglienza vittime c/o Procura di Tivoli (tre progettualità - 2017/2020 delle quali la prima finanziata, la seconda non finanziata e la terza in itinere); tavolo interistituzionale e formazione del personale aperta al personale sanitario del Distretto di Colleferro.