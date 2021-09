L'iniziativa iLike Woman per dire No alla violenza sulle donne

Lunedì 20 Settembre 2021, 20:12

Dall’inizio dell’anno si contano 83 femminicidi, quasi tutti in ambito familiare o affettivo. È quindi sempre il momento giusto per parlarne, ragione per cui venerdì 24 settembre si svolge “iLike Woman No alla violenza sulle donne”, una serata che vuole approfondire le tematiche della violenza domestica e dare voce a una riflessione sulle possibili azioni da attuare per contrastarle e prevenirle.

Il dibattito moderato da Nadia Bengala, tra i tanti vede la partecipazione della professoressa Laura Mazza Vice-Presidente di Federformazione, l'avvocata Saveria Mobrici Presidente della Camera Penale Militare, il dottore Aldo Piattelli Rettore School Saint Peter and Paul University, il professore Foad Aodi Presidente Movimento Internazionale Uniti per Unire e Barbara Calabrese, professoressa della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Sociologa, Criminologa, Grafologa, Presidente del’ Associazione “Centro Studi Silvia Fusetti,” Vice-Responsabile del Dipartimento Sanità Del CDL.

Non mancheranno Maria Monsè, Demetra Hampton e Maria Guerriero, mentre durante la serata l’attrice Diana Iaconetti interpreta “Sulla strada per il mare” in memoria di Roberta Lanzino e “Scelgo di essere libera”, a cui si affiancano le testimonianze dirette di chi è stata vittima di violenza. L’iniziativa è organizzata e promossa da iLike insieme all’Associazione “Obiettivo No Violence” e Vertigine Hair Stylist.