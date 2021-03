Salerno, tappezza i muri del paese con le foto hard della ex di 13 anni: «Era geloso e voleva umliarla»

Voleva umiliare l'ex fidanzata di 13 anni, così ha tappezzato le strade del paese con le foto della ragazza in posa sessualmente esplicita, corredata da un'offerta di prestazioni sessuali a pagamento. Gli agenti della sezione di Salerno della Polizia postale e della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura per i Minorenni di Salerno hanno eseguito questa mattina un'ordinanza cautelare, con la quale il gip, su richiesta del procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, ha disposto la misura coercitiva del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne residente nella provincia di Salerno.

Il caso di revenge porn è avvenuto pochi giorni fa in un piccolo centro del Salernitano. Secondo quanto ricostruito, il giovane ha tappezzato di manifesti le strade del paese in cui la minorenne risiede per motivi legati «ad una abietta gelosia» e «con il chiaro intento di umiliare e svergognare la ex fidanzata». Il materiale pedopornografico è stato sequestrato dalla Sezione del Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni della Campania a seguito della perquisizione domiciliare e informatica nell'abitazione del giovane. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno sottolinea come il provvedimento sia stato emesso dal Tribunale per i minorenni «l'8 marzo, ovvero nel giorno dedicato internazionalmente alla donna, quasi un simbolo, considerato che l'atto di revenge porn rappresenta una tipica forma di vendetta maschile, attraverso la quale l'uomo, pubblicando foto intime della ex partner, riafferma la propria 'superiorità' di genere, recuperando, attraverso la 'punizionè, quel potere che avverte di aver perso, il più delle volte, allorquando subisce la decisione di chiusura della relazione sentimentale».

