Gucci lancia una capsule collection per la parità di genere: edizione speciale e sostegno a organizzazioni femministe

«None of us can move foward if half of us are held back», è scritto sulla t-shirt rossa firmata Gucci. Nessuno può andare avanti se la metà resta indietro. Un inno alla parità che Gucci lancia in occasione della Giornata Internazionale della Donna presentando una capsule collection in edizione speciale in collaborazione con Chime for Change, la campagna globale della maison per raccogliere, unire e rafforzare le voci a sostegno della parità di genere. Ispirata a generation equality, si compone di una t-shirt e di un cappellino da baseball e ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e accelerare il percorso a sostegno della parità di genere. In occasione del lancio, Gucci annuncia inoltre il proprio sostegno diretto a una serie di organizzazioni femministe, movimenti e attivisti guidati da donne e ragazze indigene, giovani femministe, donne e ragazze disabili, ragazze e minoranze di genere, donne transgender e altri gruppi a rappresentanza di individui storicamente emarginati, tra cui: Women Enabled International, Global Fund for Women, Young Feminist Europe, OutRightAction International, Asamblea Nacional Poltica de Mujeres Indgenas e Enlace Continental de Mujeres Indgenas. I nuovi finanziamenti rientrano nell'impegno quinquennale di Gucci a favore delle Action Coalition di Generation Equality di Un Women e hanno l'obiettivo di attivare iniziative globali,facilitare donazioni a livello comunitario e a sostegno di giovani attivisti, promuovere finanziamenti diretti e flessibili ai movimenti femministi e ai leader di tutto il mondo. «Mentre entriamo nel secondo secolo di storia del nostro brand, l'impegno di Gucci per un mondo più equo e inclusivo si fa più forte e concreto», ha dichiarato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci. Quanto all'emergenza in Ucraina, con più di un milione di rifugiati solo la scorsa settimana - molti donne e bambini - Chime for Change ha annunciato una donazione di 500.000 dollari a Unhcr.

La capsule collection Generation Equality è disponibile dall8 marzo in una selezione di negozi Gucci in Brasile, Cina, Francia, Italia, Giappone, Messico, Corea, Regno Unito e Stati Uniti, e su Gucci.com in Cina, Europa, Corea, Giappone e Stati Uniti. Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna in Giappone, Gucci ha realizzato inoltre una serie di illuminazioni speciali della Tokyo Tower che inizieranno l'8 marzo e proseguiranno il 18 e il 25 marzo.

La capsule collection è parte di una serie di impegni politici e finanziari che Gucci ha assunto nel 2021 come leader del settore privato dell'Action Coalition del Generation Equality Forum per i movimenti femministi e la leadership, tra cui l finanziamento diretto, flessibile e pluriennale a favore di organizzazioni femministe, gruppi, movimenti e attivisti. Tali finanziamenti supporteranno progetti di mutuo sostegno, gestiti da donne. Includeranno inoltre persone che spesso risultano difficili da raggiungere e/o che storicamente sono state marginalizzate e criminalizzate, ad esempio le persone trans e non binarie, le donne e le ragazze indigene e le donne e le ragazze con disabilità.