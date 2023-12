E' morta a 93 anni la prima giudice della corte suprema Usa, il suo voto fu determinante per i diritti all'aborto

Fu scelta da Ronald Reagan nel lontano 1981 per essere la prima giudice della Corte Suprema. Sandra Day O'Connor si trovò così ad essere l'unica donna, moderata, in un tribunale equamente diviso tra liberali e conservatori. Il suo voto su questioni polarizzanti spesso fu dirimente e decisivo per la questione dell'aborto, così come per i diritti di voto e la vicenda controversa del caso Bush versus Gore, che ha consegnato la presidenza a George W. Bush nel 2000. Tanto da farla definire la donna più potente d'America. La ex giudice è scomparsa all'età di 93 anni lo scorso primo dicembre: ha certamente segnato un'epoca ed è stata ricordata con grande pathos in modo bipartisan.

Si era laureata nel 1952 a Stanford in tempi non facili, tanto che nessuno voleva assumere una donna in uno studio legale e così il suo primo incarico, senza retribuzione, fu come assistente del procuratore generale dell'Arizona, fino a diventare giudice della corte d'Appello.

