Nessuna donna al tavolo dei ceo alla Conferenza di Monaco, e sui social parte la raffica di 'buuuu'

Come spesso accade a volte è una semplice fotografia a mandare in fumo anni di lotte per la parità e a rendere evidente che il divario di genere è assai largo e che il cammino per colmare il gap ancora lungo. Forse il fotografo che ha immortalato il pranzo dei ceo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco – che ha riunito centinaia di figure da tutto il mondo, specializzate nel campo della difesa e della sicurezza - non sapeva che avrebbe cristallizzato con un click quel momento, rendendolo simbolico e allarmante al tempo stesso. Al quel tavolo composto a ferro di cavallo, con vasetti di fiorellini e la tovaglia immacolata, non figura nemmeno una donna.

Naturalmente l'immagine ha fatto subito il giro del mondo, rimbalzando da un sito all'altro, da un social all'altro, con un profluvio di commenti sarcastici a seguire. Con buona pace di coloro che ritengono che le donne abbiano raggiunto da parecchio la parità all'interno della società. Non è la prima volta che un momento internazionale di particolare importanza racconta della fatica del mondo femminile ad essere riconosciuto e incluso fino ad arrivare ai vertici. Spesso è una tendenza molto comune anche ai convegni, fino ad divenire sinonimo di arretratezza ed essere stigmatizzati con una espressione inglese assai efficace: manel, metà panel e metà man. Una crasi capace di declinare la condizione femminile e il cammino faticoso che le donne devono fare ancora in futuro.