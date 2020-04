© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Santa Marinella sospeso per tutti gli utenti il pagamento dell'imposta sui rifiuti in attesa di un ricalcolo delle tariffe. Azzerata invece l'imposta sull'occupazione di suolo pubblico per tutte quelle attività costrette a chiudere i battenti per decreto ministeriale. L'amministrazione di Pietro Tidei, con il delegato al bilancio Angeloni (nella foto) ha varato ieri un pacchetto di interventi, legati all'emergenza Covid 19, per andare incontro alle necessità di molti abitanti e soprattutto di quelle piccole e medie imprese locali che hanno subito il fermo dell'attività a causa del lockdown.«Gli interventi sui tributi fa sapere il sindaco saranno approvati con la stesura del bilancio di previsione che conterrà anche iniziative a supporto di soggetti privati, che si andranno a sommare a quelle previste nei vari decreti. Per prima cosa, l'invio delle bollette della Tari di quest'anno è stato sospeso, proprio per riformulare il Piano economico finanziario, che prevederà l'intervento diretto delle casse comunali. Questo permetterà di concedere, in alcuni casi, delle agevolazioni che non graveranno sugli importi pagati dagli altri utenti». La nuova imposta sui rifiuti prevederà il ricalcolo dei coefficienti di produzione al metro quadrato per effetto delle norme sul distanziamento sociale che caratterizzeranno la cosiddetta Fase 2, e che penalizzeranno tutte le imprese che si adegueranno. «Gli esercizi commerciali chiusi nel lockdown, non pagheranno la tassa di occupazione del suolo pubblico, mentre per ottenere una riduzione della Tosap per il restante periodo, sarà necessaria una modifica al regolamento comunale e occorrerà prima valutare l'impatto economico delle misure che verranno adottate nella cosiddetta Fase 2. Avremmo voluto intervenire anche sull'addizionale Irpef, ma purtroppo siamo costretti a mantenere l'aliquota massima come previsto dalla legge per i Comuni dissestati». Invariate le aliquote dell'Imu.