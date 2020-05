© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pesca con la canna sulla spiaggia centrale di Santa Marinella, quella sotto la Passeggiata a mare. La loro presenza però non è passata inosservata ai carabinieri, impegnati a pattugliare strade e litorale in questo primo fine settimana dal sapore estivo della fase due dell’emergenza Coronavirus.Dedicarsi al loro passatempo preferito è costato caro ai quattro pescatori, che ora dovranno pagare una multa salatissima: ben 400 euro per aver infranto, in un colpo solo, almeno un paio di divieti e un’ordinanza del sindaco Pietro Tidei. Accessibili, ma solo per passeggiate in riva al mare e attività motoria nei giorni feriali, tutti gli arenili, le aree demaniali e gli approdi di Santa Marinella e Santa Severa sono off limits sia il sabato che la domenica.In ogni caso, come prevede l’ordinanza del sindaco, la pesca sportiva con la canna non è consentita sull’arenile sottostante la terrazza della Passeggiata a mare dove non si può stazionare o prendere il sole.Non è andata meglio a due bagnanti, anche loro a quanto sembra ignari dell’esistenza del divieto di balneazione e del divieto di accesso alle spiagge nel week end, che già dal primo mattino si erano tuffati in mare ma che sono finiti stavolta nella rete della Polizia locale.