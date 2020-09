Civitavecchia, fortissime raffiche di vento: decine di interventi dei pompieri

Giornata molto faticosa per i vigili del fuoco a causa del fortissimo vento che ha spazzato la città fin dalla prima mattina.

Decine gli interventi degli uomini della caserma Bonifazi per caduta di alberi e rami, cartelli pubblicitari e stradali. I pompieri sono dovuti intervenire anche sui tetti di alcune abitazioni poiché le raffiche hanno fatto saltare numerose tegole.

Tra i tanti interventi effettuati, i vigili del fuoco hanno dovuto anche mettere in sicurezza un gazebo. Le squadre della Bonifazi sono tuttora impegnate in varie zone della città e del litorale.