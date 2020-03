© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'elenco è arrivato, da domani parte la raccolta differenziata tarata sull'emergenza da coronavirus. Dopo un'impasse durata alcuni giorni, ieri mattina il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha ricevuto un file importante, quello che riguarda tutti i casi positivi al Covid-19 della città, oltre alle persone in sorveglianza domiciliare. Un passaggio necessario, quello di conoscere tutte le persone fin qui contagiate, in modo da poter impostare il nuovo porta a porta, come da avviso pubblico firmato dallo stesso primo cittadino qualche giorno fa. Una lista di nomi e cognomi che chiaramente sarà aggiornata nel corso dei giorni, fra chi uscirà dalla sorveglianza e chi invece (speriamo un numero più esiguo possibile) sarà accertato come nuovo positivo.«La AslRoma4 mi ha fornito questo elenco, ovviamente lo ha dato soltanto al sottoscritto e sarà mantenuta una privacy totale assicura il sindaco Tedesco . Per noi però era fondamentale capire lo stato delle cose, in modo da poter organizzare la raccolta dei rifiuti nella nostra città. Un servizio determinante che non può assolutamente andare in crisi, a maggior ragione nella fase di emergenza che stiamo affrontando e che dovremo affrontare chissà per quanto tempo ancora».Per quanto riguarda i rifiuti prodotti in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone da coronavirus o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di continuare a fare la raccolta differenziata. Per gli utenti in pratica non cambia nulla, bisognerà soltanto chiudere bene i sacchetti e gettare nell'indifferenziata fazzoletti di carta, mascherine e guanti. Per i rifiuti prodotti invece in abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, la raccolta differenziata va interrotta. Saranno gli operatori di Csp, la Civitavecchia Servizi Pubblici, a raccogliere il sacchetto di immondizia che verrà appoggiato fuori dalla porta di ciascuna abitazione. Nessun contatto, zero incroci, almeno sulla carta. Gli operatori della partecipata comunale saranno comunque muniti di tutti gli strumenti protettivi necessari allo specifico e delicato lavoro: mascherine e guanti su tutti. Una conditio sine qua non per mantenere attivo il servizio di ritiro dell'immondizia.Ieri intanto è stato l'ultimo giorno di raccolta itinerante della plastica. Una giornata abbastanza particolare, visto l'invito di venerdì sera da parte del Comune a non andare, o se proprio necessario, a farlo con le dovute cautele e rispettando tutte le norme di sicurezza sulla distanza e sull'evitare qualsiasi tipo di contatto con altre persone. Alla fine i cittadini sono stati controllati da un presidio di vigili urbani mentre dalla prossima settimana, come già annunciato ieri sempre da Palazzo del Pincio, il servizio sarà sospeso. Tornando alla differenziata, il nuovo sistema dovrebbe partire domani, lunedì 23 di marzo. Le squadre di Csp sono pronte, serve soltanto recepire quartieri e zone della città dove sarà ancora possibile differenziare e dove invece, almeno per il momento, si tornerà all'antico.