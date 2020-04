Il bollettino regionale emanato nel primo pomeriggio fa registrare una nuova vittima. Si tratta di un ospite dell'Rsa Madonna del Rosario, primo cluster cittadino. Un uomo di 88 anni deceduto nella giornata di ieri nella struttura di via Buonarroti. La Regione, in merito, ha chiesto alla dirigenza della Asl di avviare un'uaudizione per capire le reali dinamiche che hanno portato alla creazione del focolaio. Intanto, in città, sono risultate positive altre 2 donne. © RIPRODUZIONE RISERVATA