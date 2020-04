Tornano a salire i casi e altri 5 sono stati scoperti a Civitavecchia. Non ci sono però operatori santari e questo fa sperare che il cluster del San Paolo sia stato isolato. Altre 3 persone risultano guarite: una donna di 54 anni, una mamma e la sua bimba di un mese. Sono peggiorate invece le condizioni di salute di un uomo del Madagascar, membro dell'equipaggio di una delle due navi presenti in porto. Per lui è stato predisposto il ricovero al San Paolo.

Il dato complessivo, comunque, non è sintomo di una ripresa della diffusione del virus dal momento che sono i risultati dei tamponi effettutati anche 7 giorni fa e per i quali si attendeva la risposta.