Civitavecchia, blitz anti assembramenti alla Marina

La polizia è intervenuta oggi nel tardo pomeriggio alla Marina, a Civitavecchia, a causa di numerose persone che passeggiavano in gruppo, senza mantenere le distanze e senza nemmeno la mascherina. Il week-end si era svolto in maniera tranquilla in città, venerdì sera al Pirgo le nuove regole anti caos decise dal Comune avevano funzionato e anche ieri sera. Oggi, invece, è dovuta intervenire la polizia.