C'è purtroppo un nuovo nuovo cluster per Coronavirus in città. Si tratta della Rsa Bellosguardo a Boccelle. I primi risultati dei tamponi hanno evidenziato altri 13 positivi: 1 operatore e ben 12 pazienti della residenza per anziani, che si vanno ad aggiungere ai 3 dipendenti già infettati. Nelle Rsa si registra anche una vittima: si tratta di un ospite di 82 anni, stroncato dal virus.



Sale la conta dei positivi anche sul territorio, con altre 2 donne risultate positive. Un nuovo caso si è inoltre registrato a Santa Marinella è uno anche a Tolfa.

C'è anche una notizia positiva: sono guarite 12 persone si età compresa tra i 30 e i 60 anni. Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA