Il bollettino regionale di oggi porta ancora buone notizie per Civitavecchia e il comprensorio. Nessun nuovo caso di positività è emerso nelle ultime 24 ore, così come non si sono registrati decessi. C'è invece un nuovo guarito tra gli ospiti dell'Rsa Bellosguardo. Ultimo aggiornamento: 15:40