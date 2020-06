Civitavecchia, torna l'allarme Covid: positiva infermiera di una cooperativa sociale

Ultimo aggiornamento: 16:07

Torna l'incubo Coronavirus a Civitavecchia. Dopo oltre una settimana senza nuovi casi positivi (c'erano stati i due malati, uno di Civitavecchia e uno di Santa marinella, ricoverati al San Paolo per piccoli interventi e risultati positivi ai tamponi), il bollettino regionale da poco diffuco parla del contagio di un'infermiera di una cooperativa sociale.L'infermiera ha 29 anni e la positività è stata accertata attraverso il test sierologico effettuato volontariamente presso una struttura privata della città. Da lì la segnalazione del medico alla Asl, che poi l'ha rintracciata e sottoposta a tampone, che come detto ha dato esito positivo. La donna comunque è asintomatica e viene curata a domicilio. La Asl stessa ha già provveduto a isolare le persone - familiari, amci e colleghi - con i quali l'infermiera ha avuto contatti negli ultimi giorni. Al momento non si sa però quanti sono i soggetti posti in isolamento, né dove avesse operato di recente l'operatrice sanitaria.Comunque un caso che dimostra come il virus ancora circoli anche in zone dove sembrava ormai solo un brutto ricordo. Vale quindi la pena continuare a osservare le misure previste della legge e cioè il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine, specie nei luoghi affollati.Con l'infermiera contagiata, salgono a 3 i casi di positività "attiva" a Civitavecchia. E c'è sempre un malato "attivo" a Santa Marinella.