Santa Severa, cade dalla moto sbattendo il volto: grave una 21enne

Una 21enne, seduta come passeggera, è caduta da una moto nel tardo pomeriggio di oggi Santa Severa–Tolfa.



L'incidente è capitato nei primissimi chilometri della Provinciale 3B che da Santa Severa Nord sale verso il comune collinare.



La ragazza si è procurata lesioni gravi soprattutto al volto sebbene indossasse un casco. Sembra sia caduta all'indietro. Soccorsa dalla Croce Rossa Santa Severa Santa Marinella, ci si è resi conto che serviva un intervento rapido e così è stato fatto alzare l’elisoccorso, atterrato in uno slargo della zona industriale che si trova vicino al luogo del sinistro.



La ragazza, giudicata in codice rosso, è stata trasportata al Gemelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA