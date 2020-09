Civitavecchia, acqua non potabile nella zona di viale Matteotti

Brutta notizia per i cittadini residenti in viale Matteotti e nelle zone limitrofe. Da ieri sera, infatti, il sindaco Ernesto Tedesco ha emesso l'ordinanza di non potabilità. A provocarla, il superamento dei valori minimi di presenza di coliformi ed enterococchi a seguito di esami specifici effettuati dalla Asl alla fontanella di viale Matteotti.

L'ordinanza, oltre il già citato viale Matteotti, coinvolge anche via Gobetti, via Antonini, via Etruria, via Nicolao Arcangelo, via degli Agricoltori, via dei Classiari, via dei Veliti, via Fratelli Cervi, via Fabio Filzi, via del Vomero e via Rodi.

Il consigliere delegato ai problemi idrici Giancarlo Frascarelli informa che l'esito dei primi esami effettuati dopo l'emissione dell'ordinanza sono attesi per domani.