Santa Marinella, due dipendenti positivi: domani chiusi gli uffici comunali

Positivi al Covid due dipendenti comunali di Santa Marinella. Il sindaco Pietro Tidei ha già disposto, per domani, la chiusura dell’ex Ostello del lungomare Marconi, che ospita l’ufficio anagrafe, i servizi sociali e la Multiservizi e la nuova sede comunale di via Cicerone, per eseguire una sanificazione di tutti i locali. Tutti gli impiegati, che nei giorni scorsi sono stati a contatto con i due colleghi, risultati poi positivi al test, nelle ultime ore hanno già eseguito i tamponi che hanno dato tutti esito negativo. In ogni caso, tutte le persone interessate sono state poste in isolamento fiduciario in attesa di un possibile evolversi della situazione.

«La situazione è sotto controllo e non si registrano al momento altri contagi tra il personale dipendente - ha rassicurato il sindaco in una nota stampa diffusa poco fa -. Dopo che avremo eseguito una accurata sanificazione delle due sedi comunali gli uffici riapriranno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione anti Covid già adottate per il contenimento dei contagi».

