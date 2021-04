Ferragni, quella favola che sfugge alla normalità

Quella di Chiara Ferragni è una favola. Tutto nella sua vita ha le sembianze di una fiaba: i vestiti, la luce, la casa, l'amore, il matrimonio. Persino il parto, come hanno dimostrato le foto diffuse dalla influencer a poche ore dalla nascita della sua secondogenita Vittoria, al fianco del perennemente commosso marito Fedez. Potremmo dire che Chiara Ferragni incarni alla perfezione la favola moderna per eccellenza, quella raccontata da Instagram, dalle immagini con i colori saturi e gli hashtag positivi, dalle pose studiate per ore, dalle foto selezionate tra migliaia e poi postate sullo schermo di uno smartphone.

Perciò non deve e non può stupire il fatto che Chiara Ferragni fosse perfettamente truccata mentre sul letto d'ospedale stringeva al petto la sua Vittoria, come mostra uno scatto che tanto ha tenuto banco sulle bacheche social di mezza Italia. Perché Chiara Ferragni non è, e non sarà mai, normale. È un'imprenditrice che ha saputo costruire una fortuna sulla sua immagine, offrendo a chi la segue fedelmente la proiezione di una vita sempre in tiro, senza sbavature, proprio come il suo trucco. Ma un trucco è un trucco, appunto, e non si può pretendere che lei non lo utilizzi, per una semplice ragione: perché è il suo lavoro. E pretendere da lei di sembrare normale sarebbe solo pretendere la messinscena della normalità. Che, comunque, non cambierebbe la vita di nessuno.



