Perché nel 2018 il rapporto debito/Pil è risalito al 132,1%

Ultimo aggiornamento: 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come confermato una settimana fa dall'Istat, a fine 2018 il rapporto debito/Pil è bruscamente risalito al 132,1 per cento, dopo che nei tre anni precedenti era sceso - in modo molto lento - dal 131,8 al 131,3. L'interruzione di questa tendenza moderatamente positiva non è una buona notizia per un Paese come il nostro che deve convincere gli investitori ad acquistare circa 400 miliardi di titoli di Stato ogni anno. Nelle ultime previsioni ufficiali , che risalgono a fine settembre, il governo ipotizzava che la discesa proseguisse al 130,9 per cento. Le cose sono poi andate molto diversamente, ma cosa è successo in tre mesi?Naturalmente il rapporto debito/Pil dipende sia dal denominatore che dal numeratore della frazione. Quest'ultimo, il valore assoluto del debito, non è in realtà aumentato moltissimo tra le stime di settembre e il consuntivo: 2.316,7 miliardi invece di 2.314,3. Ben più rilevante è stata la variazione del Pil nominale: 1.753,9 miliardi contro i 1.767,6 previsti, quasi 14 miliardi. A settembre, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza prevedeva che il prodotto avrebbe avuto un incremento del del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente: 1,2 per cento come reale crescita economica e 1,3 come effetto dell'incremento dei prezzi (il cosidetto "deflatore del Pil"). La crescita dell'economia si è rivelata più bassa, con un +0,9% finale; ma ancora più sorprendente appare il risultato finale del deflatore del Pil (+0,8% invece che +1,3%) tanto più che a fine settembre il governo aveva confermato la propria stima, giudicando l'andamento effettivo «in linea» con essa.Se il Pil nominale fosse rimasto quello previsto (che ancora a gennaio figurava nei documenti ufficiali del ministero dell'Economia), il rapporto debito/Pil avrebbe chiuso al 131,1 per cento, comunque in calo rispetto al 2017. La risalita dipende dunque tutta dal fatto che non si sono realizzate previsioni troppo ottimistiche sulla crescita e - soprattutto - sull'inflazione.