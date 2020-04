​La tigre dello zoo cinese che cammina in cerchio per ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le immagini parlano da sole. Raccontano la triste storia di una splendida tigre bianca che cammina per ore e ore in cerchio nel ridottissimo spazio che qualcuno ha pensato per lei. Diffuse da Asia Wire e riprese dai media di tutto il mondo, quelle immagini ripropongono drammaticamente la questione della detenzione di molti animali costretti a vivere in spazi angusti e senza il minimo stimolo che li possa in qualche modo distrarre dalla squallida quotidianità che si ripete sempre uguale per anni.Sola, probabilmente denutrita e stressata, almeno stando a quanto si intuisce dal filmato, la maestosa tigre bianca sembra non fare nemmeno più caso ai rari visitatori dello zoo di Pechino che la osservano colpiti e rattristati. Nel mondo, secondo uno studio pubblicato da Four Paws International, l'organizzazione non governativa che si occupa di salvaguardia animale, le tigri allo stato selvatico sono circa 3900. Di contro, ben 7000 esemplari sono detenute negli Stati Uniti e circa 1600 in Europa. La Repubblica Ceca è in testa alla classifica con 180 esemplari, segue la Germania con 164 e il Regno Unito (123). Minacciata di estinzione, la tigre continua ad essere vittima del bracconaggio che rifornisce di ossa, denti, pelliccia e parti dell'animale, il mercato nero legato alla medicina tradizionale orientale.