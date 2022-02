Roma, aquila impallinata nel parco dei Monti Lucretili «È una specie protetta, gesto folle»

Gli hanno sparato un colpo di arma da fuoco e poi ll'hanno abbandonata sul sentiero che porta il suo nome. Un esemplare adulto maschio di Aquila appartenente alla specie protetta Aquila chrysaetos è stato ritrovato il 22 febbraio morto impallinato nel Parco dei Monti Lucretili, a pochi km da Roma.

La presidente del Parco condanna «Sembra la sfida beffarda di un folle»

A darne comunicazione la presidente del Parco regionale, Barbara Vetturini che ha condannato il fatto in un post su Facebook e ha avvisato che sono iniziate già le indagini per trovare i colpevoli. «La cosa ci indigna e ci addolora. Le aquile (Aquila chrysaetos) sono specie magnifiche, rare, protette dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" documenti cardine della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità. Questi splendidi rapaci costituiscono una presenza inestimabile per i Monti Lucretili» ha scritto la presidente «Al momento i nostri Guardiaparco sono impegnati nel lavoro di indagine. Il gesto criminale rappresenta un segnale di ostilità nei confronti di tutto il territorio e dell’Ente che cura, protegge e tutela la biodiversità». La presidente ha descritto inoltre la collocazione sul sentiero omonimo come «la sfida beffarda di un folle».