Fare il bagno ai piccoli è una vera lotta per tutte le mamme, anche per le marmotte. È questo il commento del curioso video pubblicato da @marpleskee in cui si vede la mamma marmotta intenta a lavare il proprio cucciolo all'interno di una piccola tinozza, con grande fatica perchè il piccolo sembra non gradire molto l'acqua. Un minuto di tenerezza su Tik Tok con oltre un milione di visualizzazioni (@marpleskee /Tik Tok)