In Germania un pesce siluro di 40 chili "ingoia" una tartaruga, che lo soffoca: morti entrambi

Domenica 27 Giugno 2021, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 12:58

In Germania, alcuni pescatori hanno trovato un pesce siluro di un metro e mezzo nel lago Kiessee di Göttingen. Fino a qui niente di strano, tranne la grandezza dell'esempare. Il problema è che in bocca avesse a sua volta una tartaruga, che aveva soffocato. Parte dell'animale sporgeva ancora dalla bocca del pesce, che inizialmente era ancora vivo. «Ma non poteva più essere salvato e non sarebbe sopravvissuto», ha detto Marc Stemmwedel dello Sportangelklub Göttingen.

APPROFONDIMENTI ROMA Video UMBRIA Dal laghetto spunta una tartaruga azzannatrice. In azione i... ROMA Foto LA STORIA Ostia, tartaruga gigante depone le uova in spiaggia: sorpresa...

Enorme pescegatto tenta di ingoiare una tartaruga che però rimane incastrata. Una famiglia in barca lo salva

Am Göttinger Kiessee ist ein knapp 1,50 Meter großer Wels an Land gezogen worden, der sich an einer Schildkröte verschluckt hatte. Das gepanzerte Tier ragte zum Teil noch aus dem Maul des Raubfisches. https://t.co/uacGZiYYon pic.twitter.com/II3vN9q7rE — Frankfurter Allgemeine (@faznet) June 25, 2021

La tartaruga, con le zampe posteriori che penzolavano dalla bocca, aveva attaccato le branchie del pesce in agonia. Il pesce siluro, che pesa dai 35 ai 40 chilogrammi, è stato «riciclato in modo ragionevole» e non è finito nel bidone della spazzatura, ha assicurato Stemmwedel.