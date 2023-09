Orso con cucciolo avvistato in provincia di Verona

Martedì 5 Settembre 2023, 13:32 - Ultimo aggiornamento: 13:33

Un orso è stato avvistato in provincia di Verona, riporta Verona Today, insieme a un cucciolo. Un residente nella zona li ha visti entrambi e ha segnalato il fatto alla polizia provinciale. Gli agenti hanno trovato impronte compatibili con quelle di un orso e tracce dell'animale che sembrava essersi abbeverato da un bidone di raccolta dell'acqua piovana. La polizia provinciale continuerà a monitorare la zona per confermare la presenza dell'orso in collaborazione con altre forze dell'ordine. In passato, sono stati segnalati avvistamenti di orsi provenienti dal vicino Trentino nella zona. Intanto si registrano le parole del presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini: «I nostri agenti sono sul posto e continueremo a monitorare l’area per tentare di verificare o escludere, con certezza, la presenza o il passaggio dell’orso». Nel 2014 uccise un orso in Abruzzo, pignorata la pensione all'ex cantoniere