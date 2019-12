Orche nel porto a Genova: il cucciolo è morto, ecco la drammatica prova

Il cucciolo di orca è morto. Così, con le tristi immagini riprese dalla Guardia Costiera nello specchio di mare antistante il porto di Genova Prà, si chiude l'eccezionale vicenda delle orche di Genova che negli ultimi giorni aveva tenuto tutti in apprensione. E la tristezza è nella immagine che pubblichiamo. Così come l'infinito dolore di mamma orca che non si arrende alla perdita del suo cucciolo che continua a spingere, a sollevare, ad accompagnare nel suo ultimo viaggio. E non è sola.

Con lei, la sua famiglia che la segue a distanza. Come fosse un corteo funebre del mare che sembra non trovare fine, quel nuoto infinito continua. Non sappiamo quando finirà. Forse domani, forse tra una settimana, forse di più. Chissà. Di certo c'è la legge del mare che, prima o poi, significherà l'abbandono di quel piccolo corpo che fa tanta tenerezza e che fa pensare a quanto grande possa essere l'amore di una mamma.



