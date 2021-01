Il Consiglio di Stato ha deciso: gli esperimenti sui macachi riprenderanno. Questo, in due parole, il via libera alla sperimentazione sui macachi che, da mesi, nell'ambito dello studio denominato "Light-up", aveva tenuto con il fiato sospeso migliaia di animalisti e associazioni come la Lega Antivivisezione (Lav) promotrice della battaglia contro la sperimentazione. "Vi diamo questa notizia con grande dispiacere, ha commentato la Lav con un comunicato affidato ai social, dopo la notizia della decisione del Consiglio di Stato. "Per due anni, ha sottolineato, abbiamo combattuto con tutte le nostre forze questa difficile battaglia legale, scientifica ed etica". La Lega antivivisezione era riuscita a far sospendere l'esperimento sui macachi per ben due volte. "Una cosa che nel nostro Paese, precisano, non era mai successa".

E poi, "oggi, non abbiamo perso solo noi ma anche tutte le 440mila persone che erano dalla parte dei macachi e di una scienza giusta. Con questa sentenza, ha perso la Ricerca". Il progetto delle università di Parma e Torino, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e che vede lo studio delle persone che hanno perso parzialmente la vista a causa di un danno cerebrare, grazie alla decisione di poche ore fa, potrà continuare. Con i sei macachi che fanno parte dell'esperimento, che subiranno interventi chirurgici al cervello così da creare aree cieche negli occhi per poterne studiare i successivi progressi. "Non ci fermeremo qui, conclude la Lav. "Abbiamo contribuito ad accendere i riflettori su quanto avviene dietro le porte chiuse dei laboratori e faremo in modo che rimangano accesi".







