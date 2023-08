Il lupo M237 ucciso da un bimbo di 9 anni: aveva percorso 1.900 km tra Svizzera, Italia, Austria e Ungheria

Dalla Svizzera all'Ungheria, un lunghissimo percorso macinato sulle sue quattro zampe, in un anno. Protagonista di questa storia è un lupo. Era diventato famoso con un appellativo: il "lupo dei record", nome in codice M237. Era perché è morto a inizio aprile di questo anno. E ora si scopre che è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da un bambino di 9 anni.

Ma andiamo con ordine a raccontare la storia di questo lupo che nel suo lungo cammino ha sfiorato anche l'Italia.

Era un esemplare maschio di due anni. Si era separato dal suo branco nel Cantone dei Grigioni e si era diretto verso l'Ungheria passando per il Tirolo meridionale e l'Austria. È stato seguito con un collare GPS per 1.900 chilometri. Il suo è il viaggio più lungo mai registrato da un lupo in Europa.

È passato vicino alle città di Innsbruck, Vienna e Budapest prima di raggiungere il villaggio ungherese di Hidasnemeti, vicino al confine con la Slovacchia. Successivamente, dai media locali si è appreso che la sua migrazione è finita in tragedia, nonostante la specie sia protetta in Ungheria.

In Svizzera vivono circa 20 branchi con circa 180 lupi, che anche qui sono una specie protetta.

Gli osservatori della fauna selvatica stimano che la Svizzera avrà 50 branchi e un totale di 350 lupi entro il 2025.

M237 è stato abbattuto nella periferia di Hidasnémeti all'inizio di aprile ha suscitato grande indignazione. Molte persone seguivano la sua migrazione che era tracciata in tempo reale grazie al collare.

Qualche giorno fa, riferisce il sito ungherese The Szolnok Sun, due cacciatori di Szabolcs sono stati fermati. I due uomini erano sospettati dagli investigatori di aver danneggiato la natura, abusato di armi da fuoco o munizioni e commesso altri reati. Dopo gli interrogatori, sono stati presi in custodia cautelare e il loro arresto è stato confermato.

Solo ora si scopre che è il figlio di nove anni di uno di loro che ha sparato al lupo svizzero.

Tamás Barkó, portavoce della Procura della Contea di Borsod, ha raccontato che entrambi i cacciatori arrestati si sono rifiutati di testimoniare e hanno sporto denuncia contro il sospettato. Tuttavia, ciò è stato respinto dalla procura. Ha anche aggiunto che il padre ha affidato il figlio di nove anni all'altro sospettato e gli ha dato il suo fucile per poter andare a caccia. Il bambino ha sparato al lupo. Successivamente, hanno messo la carcassa del lupo nel SUV del padre, poi hanno tagliato il faro e l'hanno gettato nel fiume Hernád.