Il gatto ha 276 espressioni facciali: la scoperta rivoluzionaria dalla California

Martedì 14 Novembre 2023, 11:45

Quante volte abbiamo provato a decifrare i pensieri del nostro gatto guardando le sue – per noi strambe – espressioni facciali? Ebbene, un rivoluzionario studio condotto dall'Università della California a Los Angeles e pubblicato su Behavioral Processes, ha scoperto che il gatto ha ben 276 espressioni facciali. Questa complessa gamma di manifestazioni utilizzate dai felini per comunicare tra di loro, apre certamente a nuove prospettive sulla comprensione del linguaggio felino. Il team di ricerca, guidato dalla ricercatrice Lauren Scott, ha analizzato 194 minuti di video registrati in un CatCafè, dove i gatti interagiscono in un ambiente privo di umani. La psicologa evoluzionista Brittany Florkiewicz ha esaminato attentamente i movimenti facciali dei gatti, escludendo quelli legati a funzioni come la respirazione e la masticazione. Sorprendentemente, sono emerse 276 espressioni differenti, una scoperta rivoluzionaria che supera di gran lunga le precedenti ipotesi. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



