Divorzio? Separazione? Che fine fanno cani e gatti? Decide il giudice

Martedì 14 Novembre 2023, 10:44

Se i padroni divorziano, Micio e Fido che fine fanno? Ad oggi non è così strano che una coppia che si separa litighi per l'assegnazione dell'animale di famiglia, che diventa anche strumento di ricatto o ripicca. Ma come funziona in questi casi? Il rischio è che gli animali vengano alla fine trattati alla stregua di "cose", anche se ci sono alcune sentenze che fanno scuola e li considerano per gli esseri senzienti che sono. Il consiglio dell'avvocato Oipa è inserirli negli accordi prematrimoniali. Se non si era sposati e non ci si mette d'accordo, a decidere l'affidamento il Giudice Civile. foto shutterstock - music by Korben



LEGGI ANCHE - BONIS ANIMALI 2023, ATTENZIONE: COME RICHIEDERLO E REQUISITI