Gatto scuoiato vivo è morto nonostante le cure dei veterinari, Leone non ce l'ha fatta: «Violenza inaccettabile»

Leone, il gattino scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada a Cava de' Tirreni, in Campania, non ce l'ha fatta. Il povero animale, nonostante le quotidiane cure dei medici veterinari, è morto lasciando dolore e incredulità per questo gesto crudele. A dare l'annuncio della morte sono gli operatori del canile di zona, che già nei giorni precedenti avevano diffuso su Facebook un appello per raccogliere i medicinali necessari per medicarlo.

L'annuncio del canile: «Violenza inaccettabile»

«Leone caro, la violenza inaccettabile che ha martoriato il tuo corpicino in questi giorni 4 giorni, ha sconvolto la vita di migliaia di persone, che sono restate con il fiato sospeso», scrivono gli operatori. «Sei diventato il Leone di tutti ti hanno amato, sostenuto, pensato ogni istante e pregato per te. Oggi sarà un giorno di grande dolore per chi ti ha amato».



«Grazie a chi ha lottato con lui, con noi e con i dottori che in questi giorni si sono alternati per le medicazioni e terapie.

Tutto ciò che è stato raccolto resterà a disposizione dell' Ambulatorio Asl Veterinario di Cava de'Tirreni per tutte le altre anime che come Leone verranno recuperate sul territorio ferite», spiegano dal Canile. Poi il saluto doloroso: «Leone caro, che la Terra ti sia lieve. Con un grande dolore nel nostro cuore ti abbracciamo forte, forte, forte, ora possiamo farlo senza farti male».