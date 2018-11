Pompiere lo salva dall'incendio in California, il gatto non vuole più lasciarlo

Ryan Coleman è un pompiere del Fairview Valley Fire Department, impegnato in questi giorni nelle operazioni di spegnimento dei roghi e soccorso di persone e animali in California. L'uomo ha recentemente salvato un gatto da un'abitazione in fiamme e, a quanto pare, ha trovato un nuovo amico.



Il felino, forse ancora traumatizzato, forse riconoscente, ha deciso di non separarsi più da Ryan che l'ha tirato fuori da uno dei roghi che sta martoriando la California. Con un post pubblicato su Facebook, il pompiere mostra come il gatto grigio stia perennemente sulla sua spalla e non abbia alcuna intenzione di separarsi da lui. Il felino è stato soccorso a Paradise, la città praticamente rasa al suolo dai roghi che stanno martoriando la California.

Ultimo aggiornamento: 14:46

