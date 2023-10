Treviso, elefantessa del circo lasciata sola: la denuncia delle associazioni scatena le polemiche

Il circo non è ancora arrivato che già montano le polemiche. Sì perché, come documentato da un team della Lav di Treviso, uno dei carrozzoni trasporta una vecchia elefantessa. La matriarca asiatica di un branco che non c'è, pochi giorni fa è stata immortalata fuori dal tendone della struttura itinerante accampata a Villorba.

La protesta della Lav

Sola, la vecchia elefantessa di una cinquantina d'anni, era stata ripresa nello spiazzo antistante il tendone, con soltanto un copertone a tenerle compagnia.

Una scena triste cui hanno assistito animalisti e curiosi. Da lì l'immediata protesta della Lega Antivivisezione indirizzata a istituzioni locali e nazionali. "Gli elefanti, sottolineano dalla Lav, come è noto sono animali intelligenti e sociali che vivono in branchi". E allora perché quell'esemplare è stato lasciato solo? "Dov'è il tanto sbandierato benessere animale?" Queste, alcune delle domande poste da chi, come la Lav, continua a chiedere un circo senza animali anche nel nostro Paese. "Lasciare sola quella povera elefantessa, è stato inoltre sottolineato, è in contrasto con le linee guida Cites e con la decisione del TAR di Milano dello scorso giugno 2023 che si era prominciato contro un altro circo". E poi, "Chiediamo al Governo di non attendere oltre e di dire finalmente basta al circo con animali". Nel frattempo, l'Universal Circus e la sua cara elefantessa sono in viaggio: direzione Bassano. "Abbiamo chiesto al Sindaco di fermare l'arrivo di questo circo in città. Non si trattano così gli animali".