Dinosauri, trovate 256 uova fossili in India: «Erano di creature simili a brontosauri».

La scoperta è epocale. Sì perché così tante uova di dinosauro assieme, non erano mai state trovate. Almeno in India. L'eccezionale rinvenimento, infatti, proviene proprio da lì. Dalla Valle di Narmada, località dell'India Centrale che prende il nome dall'omonimo fiume che taglia in due il Paese, per essere esatti. Nello specifico, come riportato dallo studio pubblicato dai ricercatori sul giornale scientifico Plos One, i paleontologi hanno evidenziato il rinvenimento di ben 92 siti di nidificazione con 256 uova appartenenti a specie diverse di Titanosauro, giganteschi sauropodi erbivori dal collo lungo che potevano sfiorare i 5 metri di altezza per gli oltre 30 di lunghezza.

Una scoperta che, avvenuta in diverse fasi tra il 2017 e il 2020, sta riscrivendo buona parte della fase riproduttiva di questi animali. I siti di nidificazione, tutti rinvenuti nell'area di Bagh-Kukshi, infatti, come libri aperti, stanno cominciando a parlare. Così si scopre che i titanosauri nidificavano come gli uccelli, le uova costituite a strati, infatti presentato il cosiddetto "ovum-in-ovo". Anzi, in taluni casi evidenziati dalle modalità e schema di nidificazione casuale, nelle quali sono state trovate le uova, persino agli odierni coccodrilli. Lo suggeriscono le tesi determinate dagli studi che stanno proseguendo all'Università di Delhi che hanno evidenziato come le uova fossero state deposte parzialmente sepolte in fosse poco profonde, come fanno appunto i coccodrilli, con la necessaria incubazione garantita dalle radiazioni solari così come dal calore naturale della terra. "Queste osservazioni, spiegano gli scienziati nello studio, suggeriscono che i piccoli, lasciavano il nido subito dopo la schiusa già pressoché autosufficienti". Ad avvalorare la tesi il fatto che nelle aree interessate dalla scoperta, non sono stati trovati resti di giovani esemplari ne' tantomeno di adulti. "Evidentemente, i genitori non vivevano nei luoghi dove deponevano le uova".