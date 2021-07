Dieta Barf per cani e gatti: tutto ciò che dovreste sapere sui rischi

Venerdì 23 Luglio 2021, 20:47

Una dieta importante per i nostri amici a quattro zampe che amiamo più di noi stessi. Eppure a volte il desiderio di prenderci cura di loro al massimo delle nostre possibilità ci induce a fare scelte che comportano dei rischi. Stiamo parlando dei nostri cuccioli e in particolare dell'alimentazione di cani e gatti. Si è parlato molto della cosiddetta dieta Barf, ma in cosa consiste? E cosa più importate: quali sono i rischi?

Dieta Barf per cani e gatti: pregi e difetti

Si tratta di un regime alimentare a base di carne cruda e molti sottovalutano le conseguenze di questa scelta nutrizionale. I veterinari mettono in guardia: la maggior parte delle persone acquistano la carne su Internet e la ricevono a casa congelata, il congelamento però uccide solo i parassiti, non i batteri.

Microrganismi come Salmonella ed Escherichia coli si trasmettono all'uomo molto facilmente: ecco perché questa pratica può essere pericolosa. In questo video scopriamo qualcosa in più sulla dieta Barf per cani e gatti.