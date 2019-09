Il mistero dei delfini arenati: morti a centinaia (e quelli salvati tornano sulla spiaggia)

Ill mistero dei delfini spiaggiati. Circa 200 esemplari si sono arenati martedì 24 settembre su una spiaggia dell'isola di Boa Vista, a Capo Verde. Forze dell'ordine, residenti e turisti sono riusciti a trascinarne alcuni in mare, ma molti sono tornati sulla spiaggia senza alcun motivo apparente. Le autorità capoverdiane hanno invitato esperti spagnoli per provare a capire il perché dell'insolito comportamento di questi delfini.

Nonostante gli sforzi sforzi, le autorità hanno dovuto seppellire 136 delfini morti. Sebbene alcuni dei mammiferi siano riusciti a nuotare via, gli esperti temono che potrebbero non vivere a lungo a causa dei traumi subiti. Gli scienziati ritengono, al momento, che il capo del gruppo di delfini possa essersi perso o disorientato e il resto degli animali lo ha seguito.



Gli attivisti hanno chiesto maggiore protezione per la fauna selvatica al largo della costa atlantica dell'Africa, in quanto non è la prima volta che casi del genere si verificano. A marzo, ad esempio, 1.100 delfini si sono arenati sulle spiagge della Francia in soli tre mesi, una cifra record in 40 anni. Molti esemplari hanno riportato mutilazioni e ferite, poiché finiscono spesso intrappolati nelle reti da pesca.