Cucciolotto sperduto mangia le uova del vicino e torna a casa con un biglietto sulla schiena: «Non rimproveratelo, parlategli»

Ci sono storie che sembrano uscite da un libro di racconti d'altri tempi. Storie inaspettate che sono in grado di colorare d'arcobaleno persino la giornata più grigia che ti possa capitare. Come accaduto ad una giovane donna messicana che, nei giorni scorsi, ha vissuto un'esperienza da lei stessa definita fuori dal comune. Tutto inizia pochi giorni prima quando alla giovane, nota sui social con il nomignolo Senora Fifí, fugge il cane.

I due, padroncina e cucciolotto, vivono in un centro rurale di Manitoba, in Canada e, anche e soprattutto per questo, vista la presenza di fauna selvatica nella zona, la preoccupazione per la sorte del cane è tanta. "Dove sarà?" E soprattutto: "Chi lo sfamera'? Per fortuna di tutti, a pranzi e cene sembra ci abbia poi pensato direttamente il fuggitivo. Come successivamente appurato dalla stessa padrona nel momento del ritrovamento. Il cucciolone, infatti, una volta rientrato finalmente a casa, incredibilmente appare in buona salute. Se non fosse per quello strano biglietto che qualcuno deve avergli appiccicato sulla schiena, sembra come nuovo.

Un biglietto? Per quanto singolare possa sembrare, come documentato dalle stesse immagini diffuse su Twitter dalla giovane donna, è proprio così. "Cosa mai ci sarà scritto?" si chiede. Quello che legge la lascia di stucco. Il messaggio, infatti, tenerissimo, le scalda il cuore. "Caro signore, o signora, abbiate cura del vostro cagnolino. È venuto per ben tre volte a casa mia a mangiare le uova delle mie galline". Poi, un post scriptum: "Non fategli nulla di male. Anzi, parlategli". Ma non finisce qui. Sì perché l'autore del biglietto e padrone delle galline, indica anche i propri riferimenti come il numero di telefono. Da lì alla lacrimuccia, sembra sia stato un attimo. Tanto che, tempo due secondi, decide di pubblicare quanto le è accaduto scatenando un mare di emozioni. "Questa storia, dice, merita di essere condivisa". E così accade. Il resto è tutto in uno dei tantissimi commenti ricevuti. Inviato da una ragazza, recita: "È la cosa più bella che ho letto oggi".