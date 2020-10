Cavallo costretto a bere una bottiglia di champagne dopo aver vinto la corsa: ira delle associazioni

Le immagini sono degne del miglior John Belushi di Animal House, la nota pellicola cult della fine degli anni settanta che raccontava le peripezie di una sgangherata combriccola di universitari. D'altronde, soltanto un folle come il Bluto di quel film, interpretato dal compianto Belushi, sarebbe stato in grado di far bere una intera bottiglia di champagne ad un cavallo. E invece, è accaduto per davvero. Siamo al "Gran Premi de Manacor", prestigiosa gara che si tiene sull'isola spagnola di Maiorca. La corsa è terminata. Ha vinto il cavallo Helen Llinartix e l'entusiasmo della scuderia è alle stelle. Tanto che, come d'abitudine, si festeggia con tanto di champagne.

Poi, improvvisamente, come documentato dalle incredibili immagini pubblicate sui social dall'associazione ambientalista spagnola Assaib Eivissa, qualcuno decide che deve brindare anche chi, quella corsa, l'ha vinta davvero correndo. Così, chissà come gli è venuto in mente, prende una bottiglia e la versa direttamente in bocca al vincitore a quattro zampe che non riesce a divincolarsi ed è costretto ad ingollarla tutta. Sullo sfondo, mentre le immagini scorrono, urla e cori. Il resto è un brindisi che sembra non finire mai e che si conclude con un bacio sul naso del cavallo ormai brillo. Le immagini, manco a dirlo, in un attimo fanno il giro del mondo con l'oste di turno, indicato dall'associazione Assaib in tale Miquel Mestre Suner, un personaggio già noto nel mondo delle corse, dicono, per questioni legate a cavalli dopati. L'Istituto di sport equestri di Maiorca ha avviato le indagini sul caso. Tra i reperti in esame, sembra ci sia anche la bottiglia incriminata, ormai irrimediabilmente vuota.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fassaibibiza.ibiza%2Fvideos%2F332786951326086%2F&show_text=0&width=214" width="214" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

