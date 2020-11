Cane eroe si getta tra le fiamme di un incendio e salva 4 anziani: ora Matilda è in dolce attesa

Quella che stiamo per raccontarvi è una storia straordinaria. Di quelle che, se non ci fossero le drammatiche immagini a documentarla, potrebbe passare per la sceneggiatura di una serie tv. E invece no. Perchè è tutto vero, compreso il lieto fine inaspettato. Siamo a Tosno, cittadina russa a circa 50 chilometri a sud di San Pietroburgo. Lì, in un piccolo edificio adibito a ricovero per anziani, si è sviluppato un incendio e nel giro di pochi minuti, la situazione si fa drammatica. Il fabbricato, una struttura prevalentemente in legno, è avvolto dalle fiamme e per gli ospiti, si teme il peggio.

A quel punto, si fa avanti un cane che abbaiando come un pazzo, incredibilmente, si getta tra le fiamme e scatta l'allarme. Il suo abbaiare incessante e il fumo che ormai ha invaso l'edificio si riveleranno fondamentali per la salvezza di tre, forse quattro ospiti della struttura che altrimenti, sarebbero finiti carbonizzati. Ma non finisce qui perchè, come riportato da quotidiani e social locali come il 47 channel e Vk.com, a quel punto per il cane eroe, una femmina di nome Matilda, la situazione si fa drammatica. Il fumo sprigionato dalle fiamme le fa perdere conoscenza e, stremata, sviene e finisce ustionata.

Fortunatamente per lei, il provvidenziale intervento dei volontari del Vasilek Animal Shelter, il centro di San Pietroburgo che si occupa di animali in difficoltà, riuscirà a salvarla e le cure sono tutte nelle immagini diffuse sul social russo Vk dallo stesso centro di riabilitazione che pubblichiamo e che la rappresentano fasciata come una mummia. Infine, ecco la notizia che non ti aspetti. Sì, perchè alla fine della fiera, dopo tutto quel fumo e quelle fiamme e le ustioni, si scopre che Matilda è anche in dolce attesa. Già, sembra proprio che prima della fine del mese, la cagnolona diventerà mamma. E allora, mentre il centro dove è ricoverata conferma l'ottima salute della cucciolata in arrivo, sono ben accetti aiuti per comprare bende nuove e medicazioni. Mamma Matilda, ringrazierà.

